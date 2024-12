¿Cómo calcular los costos para compras en el exterior?

• Impuestos para valores superiores a U$S 400. Si bien antes de ese importe no se aplican impuestos, el usuario si se pasa de esa suma tendrá que tomar en cuenta las tasas arancelarias sobre el excedente. Así, por ejemplo, si el producto cuesta unos U$S 500, el fisco aplicará el 21% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los primeros U$S 400, más el tributo que corresponda a los restantes U$S 100 de la operación. Asimismo, el método de pago utilizado, en caso de usar el dólar MEP, puede influir en la carga impositiva definitiva.