Revés para Cristina Kirchner: desestimaron un pedido de nulidad en la causa Cuadernos

Los jueces de la Sala III de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, en disidencia, resolvieron rechazar el recurso extraordinario de la ex vicepresidenta porque no se dirigía contra una sentencia definitiva. “El remedio extraordinario presentado no puede hallar viabilidad formal, por cuanto no se dirige contra una sentencia definitiva, ni equiparable a tal por sus efectos (tal como lo exige el art. 14 de la Ley 48). A su vez, es requisito para acceder a la competencia extraordinaria intentada que el recurrente demuestre que la resolución que impugna sea contraria a los derechos federales invocados (cfr. art. 14 ley 48 y Acordada 4/2007, ap. 3, incisos d) y e); aspecto no verificado en el sub examine. En efecto, a pesar de su invocación, no se advierte que la sustancia de los planteos en que el impugnante funda su recurso implique el debate de una cuestión federal debidamente fundada (arts. 14 y 15 de la ley 48) o algún supuesto de arbitrariedad (Fallos 112:384; 207:72 y 238:550; entre muchos otros) que excepcionalmente permitan habilitar la instancia extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por consiguiente, de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, el recurso intentado debe ser declarado inadmisible, con costas (arts. 14 y 15 de la Ley 48 y arts. 68 y 69 del CPCCN)”, escribió Hornos, en un fallo acompañado por Yacobucci. Mahiques, sin embargo, opinó que había que declarar admisible el recurso para analizar el fondo del planteo.