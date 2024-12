Con la tarjeta alimentaria, 87.000 tucumanos dejarán de recibir módulos vía intermediarios

En esa línea, insistió con que, desde el inicio de su gestión, e habían profundizado los controles, con rendiciones en papel y en formato digital. Pero remarcó que "cuando se da un problema estructural, la solución no viene de un día para el otro". "Un ejemplo concreto es la institución policial, que tiene más de 12.000 agentes, y a veces hay tres, cuatro o cinco que cometen distintas acciones por fuera del marco institucional. Nosotros hoy no podemos poner en tela de juicio ese gran trabajo que hacen un centenar de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y cooperativas que nos ayudan, no solo en la entrega individual, sino en los dispositivos colectivos, por el accionar de una asociación que ha utilizado esta mercadería para (su) beneficio", indicó.