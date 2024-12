"Quiero aprovechar cada oportunidad", el deseo de Lautaro Godoy en Atlético Tucumán

Sin embargo, el debut no fue del todo perfecto para el joven jugador, ya que el equipo no logró un buen resultado. Esto generó sentimientos encontrados en Godoy, quien dejó en claro que su compromiso con el equipo está por encima de cualquier logro personal. “Estaba frustrado en el vestuario porque quería debutar ganando y ayudando al equipo, pero una vez que llegué a casa con mi familia, sentí mucha felicidad. Ellos estaban emocionados, al igual que mis amigos, y eso me llenó el corazón”, confesó en la previa al partido con Newell’s, donde espera volver a sumar minutos.