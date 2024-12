Cartas de lectores: Ficha limpia (III)

Los postulados del buen periodismo ratifican que “… el periodista no es un vocero informador de un partido político, ni del gobierno, ni de un candidato...”. La tapa de uno de los medios periodísticos más importantes del país destaca: “…Ficha limpia: dejan caer una ley, que impediría que Cristina sea candidata…”. Sin lugar a dudas, la sanción del proyecto de Ficha limpia tiene como único objetivo excluir de la contienda política de 2025 a quien fue en dos oportunidades Presidenta de la Nación, y actual presidenta del Peronismo en el orden nacional. Un sector importante del escenario político nacional considera, que a pesar del sainete armado por un sector de la Justicia, la ex Presidenta cuenta con una base electoral que le permitiría lograr el objetivo de llegar el Congreso de la Nación en 2025. Las esquirlas del fracaso continuado de las sesiones legislativas confundieron al Gobernador, que a viva voz anticipó que sus ejecutores políticos, estarán presentes en Diputados, para cerrarle el paso a Cristina. Al parecer los nervios, la confusión, la falta de información del “Comisario”, sumados al argumento de la polarización con el que Milei, excluyó de la contienda a Macri no le permitió “ver” (“Sincericidio”, LA GACETA, 19/04) la realidad de la política nacional. Sin duda que en la LLA local tampoco vislumbran que fue por orden de Milei que Jaldo retiró sus esbirros de la sesión. Para finalizar, considero que si fuese posible aplicar retroactivamente la Ley de Ficha limpia, no solo el Congreso quedaría acéfalo sino que tampoco Milei necesitaría ser un topo para dinamitar el Estado.