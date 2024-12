Una imagen que alimenta los rumores sobre el futuro de Colapinto en la Fórmula 1

“Cambiamos un par de cosas y el auto iba mal. En el primer run mucho adelante y en el segundo atrás. Como las ruedas no estaban acomodadas, no hicieron warm up. Debería haberlo hecho porque tuve que dejar pasar muchos autos en mi último run. No tenía grip al principio de la vuelta, en la mitad de vuelta empecé a perder grip atrás. Hicimos un par de cambios que no funcionaron mucho. Ya está, es parte del fin de semana. Lamentablemente no fue una buena qualy, hay que remontar mañana”, reflexionó el argentino.