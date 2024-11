Colapinto terminó con bronca la jornada en Qatar

Colapinto analizó también los factores climáticos. En el trazado qatarí en pleno desierto, el calor no fue tan amenazante como se pensaba. La incidencia ambiental que incomodó fue otra. “El viento influye bastante, no había corrido nunca con tanto viento. A nosotros nos afecta mucho. Cuando es de atrás y cruzado es cuando más lo hace. El auto no se sintió bien, ni ayer ni hoy. Estuvo un poco mejor en la carrera. En la qualy no me sentí cómodo. Pasaron un par de cosas impredecibles que no habían pasado antes y me hizo perder tiempo", lamentó Colapinto.