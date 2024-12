Arranca un mes cargado de subas y de actualización de precios

Las fiestas de Fin de Año suelen ser el período en el que el comercio intenta recuperar parte del terreno perdido, más con una fuerte reducción del consumo en un año signado por la recesión. Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas subieron 2,9% interanual en octubre, a precios constantes, y acumulan una caída de 13,2% en los primeros 10 meses del año, de acuerdo con los datos difundidos por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Los empresarios siguen con atención las negociaciones salariales en el sector público, ya que en Tucumán suele ser una fuente de alimentación para las ventas. En ese sentido, se espera que durante esta semana los funcionarios del Poder Ejecutivo y los gremios que representan a los empleados públicos lleguen a un entendimiento en la última negociación salarial del año. De todas maneras, más allá de cuánto y de cómo sea el incremento en las remuneraciones estatales, el Estado provincial prevé volcar al circuito financiero y comercial unos $ 350.000 millones en los próximos 45 días, entre los salarios de noviembre y diciembre, además de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Otra de las definiciones que se dará este mes en la Casa de Gobierno tiene que ver con las vacaciones de los agentes estatales. Según pudo establecer LA GACETA, el gobernador Osvaldo Jaldo tiene la intención de licenciar desde los últimos días de este mes que se inicia y durante enero al 80% del personal de la administración pública, dejando guardias mínimas en áreas no esenciales. Para el caso de la seguridad y de la sanidad, el esquema será especial, para no resentir el funcionamiento de esos servicios.