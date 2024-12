La tucumana que cambió una vida de lujos por la misión de amparar a la niñez

- La Madre Mercedes nació en Ciudacita (Chicligasta) en 1867, un tiempo en el que las mujeres no tenían derecho a la palabra, no podían vivir solas, no podían caminar solas por las calles y recién empezaban las políticas públicas para incluirlas en las aulas. Fue hija de Carmelo Pacheco y de Justina Díaz, una historia medio entreverada porque aparentemente se trató de un casamiento por imposición del padre de ella. Mercedes tuvo dos hermanos, una era Ormencinda Pacheco, que según dicen vivió en Aguilares hasta los 106 años.