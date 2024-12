Cómo transformar el viejo jean en lugar de tirarlo

- Un día mi sobrino Joaquín me dijo: “viendo tu pasado, ¿por qué no abrís un canal en YouTube y empezás a subir videos?”. Yo no tenía idea de lo que era; empecé con más de 50 años, alejada de la tecnología. Otra sobrina me ofreció a ayudarme: yo te lo abro, te filmo, te edito... Mis hijos también me ayudaron. De esa manera subimos un primer video, pensando en que si andaba bien lo continuaba; si no, lo borraba y listo. Y ocurrió algo increíble, porque todo el cariño de la gente de Utilísima se volcó maravillosamente desde aquel primer video. Así seguimos subiendo material hasta hoy en día, en que ya aprendí de todo. Ahora grabo y edito, hago absolutamente todos los pasos de los videos.