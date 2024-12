Siguiendo los pasos de Bram Stoker y Drácula

Llegué a Transilvania siguiendo los pasos de Bram Stoker y su Drácula, uno de los libros que marcaron mi adolescencia. Venía de Budapest y no conocía a nadie que hubiera estado en Rumania. Otros viajeros con los que compartía itinerarios me advirtieron sobre los peligros de viajar a aquellos países en los que el turismo no era por entonces habitual. Uno de ellos me regaló una cadena y me sugirió que buscara un compartimiento vacío en el tren y me encerrara, ya que circulaban rumores sobre ladrones que robaban las pertenencias de los viajeros en los trenes nocturnos. Este gesto me recordó al pasaje de Drácula en el que, al arribar a la ciudad de Bistrita, los pasajeros de la diligencia -que ya habían advertido al protagonista Jonathan Harker que no siguiera su trayecto hacia el castillo de Drácula-, le entregan un crucifijo a modo de protección contra un peligro que Jonathan aún desconocía.