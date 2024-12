Tres días en la vida de un argentino librado al totalitarismo

Cabe recordar que el acuerdo indemnizatorio entre la Argentina y la familia Siderman, durante el menemismo, no estuvo exento de polémicas. Incluso, con epicentro en Tucumán. La familia de la empresaria Sonia Mejail reivindica ser la propietaria del Hotel Corona, que fuera de los Siderman. Pero el juicio en EEUU, da cuenta Zuppi, no gira en torno del hotel. Y el libro no aborda esa polémica porque escapa a su objeto, que se circunscribe, en este último tramo, al caso que se ventila en las Cortes de los Estados Unidos.