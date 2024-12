Una investigación sobre canibalismo reveló que los seres humanos no somos tan nutritivos

En el mundo contemporáneo, el canibalismo, también llamado antropofagia en los seres humanos, es una práctica ampliamente rechazada, aunque existen registros de que nuestros ancestros se alimentaban de sus congéneres hace unos 100.000 años. No obstante, la ciencia tardó mucho tiempo en definir que aquella práctica no era muy conveniente y nadie pudo advertir a nuestros parientes neandertales que comer carne humana no cumpliría con sus requerimientos nutricionales. Según un reciente estudio, los seres humanos no somos el mejor alimento.