Siderman, el apellido de una historia única

“Más allá de que yo soy abogado y he sido profesor toda mi vida de pronto descubro que este libro me hace tomar plena conciencia que soy escritor. Fue una maravilla escribir este libro porque había tensión en cada capítulo. Era una nota musical muy fuerte y había que mantener esa nota musical en cada uno de los capítulos. Es una historia terrible pero al mismo tiempo es devoradora, es apasionante y el mejor elogio que yo he recibido del libro es que no lo pueden dejar. ‘Empiezo con dos páginas y no puedo dejar el libro’”, contó el autor. “Después de este libro yo no puedo ser el mismo. No solamente por la magnitud de la historia sino porque la vara que me puso el libro como escritor es altísima”, confesó.