Cartas de lectores: 75 años de ATEP

La lucha de los docentes tucumanos por sus derechos es la historia misma de ATEP, desde que abrió para constituirse en uno de los primeros gremios del país. La historia de ATEP se puede “diagramar” en periodos, donde según el contexto histórico de cada momento, se mezclaron avances, retrocesos, crisis, convulsiones e inciertas estabilidades. Un período fundacional, correspondiente a los años cincuenta, cuando un 26 de noviembre de 1949 se constituía la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) cuyo “fin primordial la defensa de los intereses profesionales del referido gremio” con Personería Jurídica Decreto Nº 71 del 24 de junio de 1950 del Gobierno de la Provincia de Tucumán. El Ministerio de Trabajo de Tucumán ponía en funciones la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), conformada por ex integrantes del Sindicato del Magisterio de Tucumán. Esa primera comisión directiva estuvo integrada por mujeres bajo la conducción de Rosa Vozza de Zapata y aquella fecha celebra su primera sesión la Comisión. Los años 60 y 70, la historia de ATEP, va a estar imbricada en la figura y liderazgo de Francisco Isauro Arancibia. Como maestro rural irá sacando sus primeras conclusiones políticas y gremiales. Dirá que la escuela no es una isla porque se desenvuelve en el corazón mismo de las realidades sociales y económicas. Su antecedente fundamental, al iniciar su labor gremial un 12 de junio de 1958 como Secretario General de ATEP, fue su notable desempeño como delegado escolar en base a una destacada y contundente actuación en la Escuela Primaria Nocturna. Allí mismo- como delegado gremial de la Escuela Primaria Nocturna- esbozó algunos objetivos que luego se concretarán en la realidad gremial docente de la provincia: “que las autoridades del Consejo (de Educación) sean maestros; que el presidente y los vocales del Consejo sean elegidos por el magisterio; revisión de cesantías y medidas disciplinarias por causas políticas; crear un periódico (gremial)”. Las reivindicaciones más anheladas por la docencia tucumana se hacen realidad: estatuto del docente, mejoras salariales, régimen de licencias docentes, bonificaciones por zona de ubicación y antigüedad, etc. La etapa de la dictadura militar donde ATEP es intervenida un 31 de marzo de 1976 a través del decreto 76/3 del 30 de marzo. ATEP, previamente celebró su última reunión el 8 de marzo de 1976 presidida por Arancibia. “En la madrugada del 24 de marzo de 1976, la sede gremial es ocupada por efectivos policiales, ocupación que se mantiene hasta el 29 del mismo mes”, día en que se produce el asesinato de Francisco Isauro Arancibia por parte de un grupo armado, junto a su hermano Arturo René Arancibia, también docente. Luego vendrá una transición traumática que coincidirá con la recuperación, a través de las luchas contra la dictadura, de las libertades democráticas, en consonancia con las elección constitucional de 1983, donde a mediados de 1980 le toca, a ATEP, participar en la normalización de CTERA, junto a un tremendo esfuerzo de reorganización interna. Es así que el 8 de junio de 1983 se reúne la Comisión Directiva presidida por Raúl Héctor Francisco Núñez y María Italia Arancibia de González para tomar posesión en el local de Santiago del Estero 237 y dando fin a la intervención un 19 de mayo de 1983. Los períodos, desde 1989, presididos por Cesar Américo Zelarayan y David Nicolás Toledo van a estar enmarcados en la compra y edificación de la actual sede, la modificación del estatuto en 1992 y la inclusión de docentes de los distintos niveles y modalidades de la educación en Tucumán. A partir del 2022 entramos en una etapa caracterizada por la recuperación del salario y de innumerables conquistas laborales (paritarias permanentes, promulgación de la Ley de Titularización para los docentes de enseñanza media, y normalización de las Juntas de Clasificación con la elección de los nuevos vocales para los Niveles Inicial y Primario, Secundario, Técnico Superior, representantes de los docentes, etc.) bajo la conducción de Hugo Brito, cuyo lema central será: “ningún docente solo”. Para la coronación de este proceso se ganó las elecciones un 15 de mayo de 2022, con la fórmula Hugo Brito (secretario general) - Nora Yenad (secretaria adjunta).