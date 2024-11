La desaparición de Loan: cuál es la hipótesis que manejan hoy los fiscales

De acuerdo con la postura de los fiscales -reflejada en un informe del diario Clarín- a Loan no lo vendieron a una red porque no hay un sólo rastro de un acto preparatorio y ni un testimonio, ni un chat que apunte en ese sentido. No se pudo haber perdido porque el tiempo que pasó entre su última foto y el alerta de que no lo encontraban fue muy corto como para que pudiera alejarse (además la zona no es una selva ni mucho menos). Para los fiscales tampoco tuvo un accidente solito porque ya se revisaron las lagunas de la zona a fondo.