La promesa tucumana que con 12 años ya es campeón nacional y sueña con una bicicleta nueva

- El próximo año me gustaría poder competir en las algunas fechas del campeonato Nacional, pero muchas veces no puedo viajar debido a que el gasto es grande y a mi familia no le alcanza el dinero. Mis padres hacen un sacrificio muy grande para que yo pueda seguir con esta pasión, pero lamentablemente debido a las carreras de este año están endeudado con la tarjeta de crédito. En cada carrera, gastamos entre 300.000 y 350.000 pesos. Además quiero ver si puedo cambiar la bicicleta. Todos me dicen que tengo que buscar una que sea más liviana y nueva, pero realmente no podemos acceder a una de esas con mi familia. Me gustaría recibir algún apoyo oficial. Ojalá en nuestra provincia pase lo mismo que en Santiago del Estero. A un ciclista de las Termas de Río Hondo, que también salió campeón argentino, el Gobierno le compró una bici de último modelo de carbono.