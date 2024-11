Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Jimmy Rip: una visita de lujo a pura potencia

Tocó con Mick Jagger, Jerry Lee Lewis, Rod Stewart y Tom Verlaine y esta noche lo hará por primera vez ante los rockeros tucumanos desde las 22 en The Line Club (Rivadavia 1.320). Jimmy Rip , el Cowboy -foto-, llega con su banda argentina The Trip (Silvana Colagiovanni, Emma Pardo y Ponch) para repasar clásicos con la presencia de La Crota como telonera. Otra alternativa para gozar del rock y el blues será a las 22 con el recital gratuito “Entre amigos”, con Santiago Caminos y Chechi Bazzano en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850). También con acceso libre, 180 Grados actuará en José Cuervo (Miguel Lillo 352). Por aparte, Escribas Rock y Brío Brío estarán en Brotes (Santiago del Estero 179) y The Cure y The Smiths llevaran su fiesta pop a La Taberna de Saturno (Cacho Peñaloza y Pringles, Yerba Buena). Utópico Amanecer hará su último recital del año en suelo tucumano en Sr. Montero (Virgen de la Merced 611), con su repertorio en formato electrónico y entre los ritmos urbanos Maze 2K estrenará en Santos Discépolo (La Rioja 219) su videoclip “La patria no se vende”, seguido de un show en vivo, todo con entrada gratis.