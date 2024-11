Wolfgang Amadeus Mozart, de Querétaro a Tucumán

- Yo hago tanto jazz como música clásica. Hoy voy a interpretar el último concierto que escribió Mozart para piano, el N° 27 en Si bemol, un concierto bellísimo, complejo, difícil, que realmente se interpreta mucho menos que el 20 y el 21, los más conocidos, Hay que dominar muchas cuestiones técnicas para poderlo tocar, sobre todo el último movimiento. Es que Mozart es muy complicado; el poder darle textura y el toque característico que marca la dificultad interpretativa. Es complejísimo; demanda una fluidez que debe tener su música, hace que no solo se trate de escalas, como dicen algunos. Es muy desafiante hacer Mozart, como platicábamos con el maestro Buffo. Hay que trabajar mucho para darle el carácter, y técnicamente debe sonar perfecto. He hecho Cuartetos también, para piano y violín; sonatas; los dos cuartetos para trío de cuerdas y piano; he acompañado algunas arias; he tocado el concierto N° 21. Esta es la tercera vez que toco el 27, que estrené en Querétaro, con el maestro Buffo.