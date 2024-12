El karting como semillero en la historia de Colapinto y Varrone, la otra promesa argentina

Posición prudente

Los corredores bonaerenses son exponentes del modelo del karting como semillero. Y Nico defendió esa "escuela" y hasta llegó a contar en una conversación con Carburando que al principio no tenía presupuesto para correr el campeonato entero. En una entrevista reciente, manifestó: "tengo 22 años y me gustaría que los chicos que están arrancando en el karting digan ‘che, no necesariamente es F1, vean a Nico’. Hice un camino al lado de la F1 y pude triunfar. Espero que los chicos de 8/9 años que están arrancando lo puedan ver. También los pilotos más grandes. Hay varias formas de estar en el exterior y ganar”.