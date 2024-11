Los nostálgicos del "viejo Twitter" buscan refugio en Bluesky

Twitter fue el lugar donde nacieron movimientos y hashtags convocantes, como el #MeToo o el #BlackLivesMatter. Pero ya no es lo que era, de hecho ya no se llama así, sino X. Luego de la compra de Elon Musk en 2022, cambiaron la recomendación algorítmica y la moderación de los mensajes con una tolerancia mayor hacia la violencia y la desinformación. Y no son pocos los que ven en estas novedades un impulso decisivo para el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses. Los cuestionamientos hacia X están dando lugar a una migración a otra red social que recuerda mucho al antiguo Twitter: Bluesky.