Giséle Pelicot, una víctima incómoda e ícono de valentía

Un caso único

Gisele Pelicot. Trabajó con su marido Dominique durante muchos años en un proveedor de energía francés y tuvo tres hijos, una hija y dos hijos. En 2013 se trasladaron a Mazan, en la Provenza, a la escena del crimen detrás del caso judicial de Aviñón. Según la acusación, Dominique Pelicot drogó regularmente a su esposa Gisèle durante casi 10 años, la violó y, mientras estaba inconsciente, la ofreció a otros hombres para que también la violaran sin protección. Cincuenta de ellos están siendo juzgados; los demás no han podido ser identificados, han muerto o se han escondido.

El caso es único no sólo por su alcance, sino por sus pruebas. Gisèle Pelicot estaba inconsciente cuando su marido ordenó a otros hombres que la violaran. Las preguntas habituales son innecesarias: ¿Dijiste claramente que no? ¿No enviaste otras señales? ¿Qué ropa interior llevabas? No se puede atribuir ninguna complicidad a Gisèle. Además, está la documentación, las horas de material filmado, etiquetado y guardado en una carpeta. La confesión de Dominique Pelicot era su única estrategia de defensa posible, y aún así trató de atribuir a sus traumas de infancia la “perversión” a la que sometió a su esposa y, quizás, a otros miembros de su familia.