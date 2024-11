Argentina, Brasil, Chile o Uruguay: qué país es más barato a la hora de ir al supermercado

Según relevamiento realizado a inicios de noviembre en tiendas online de supermercados, el costo de una canasta de alimentos integrada por 11 productos rondaba los U$S 36,40 en Argentina (tipo de cambio oficial). En Chile y Uruguay, la canasta tenía valores de U$S 45 y U$S 44,60, respectivamente, mientras que en Brasil costaba U$S 29,10. El relevamiento indica que la canasta más barata se hallaba en Brasil, le seguía Argentina, luego Uruguay y finalmente Chile. En Argentina, la canasta de alimentos costaba un 26% más que en Brasil, pero 19% y 18% menos que en Chile y Uruguay, respectivamente. Para realizar esta comparación, el Ieral tuvo en cuenta una canasta de alimentos básicos con similares características en los países medidos: carne vacuna, cerdo, pollo, arroz, fideos, café, harina, azúcar, aceite de girasol, leche y huevos, se revelaron sus precios en los supermercados de cada país en la primera semana de este mes y luego se expresaron todos los precios en dólares utilizando el tipo de cambio oficial de cada país.