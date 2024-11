Acoso en Tafí Viejo: extendieron la prisión preventiva del imputado

“Su domicilio está a sólo 250 metros de distancia y también mencionar que ya hubo custodia policial que no cumplía, por lo tanto, no me da seguridad que cumpla un arresto domiciliario. No puedo salir a la calle tranquila sabiendo que puede aparecer en cualquier momento ya que está demostrado que rompe con cualquier medida de protección o de distanciamiento”. Finalmente, el juez interviniente hizo lugar al plazo solicitado por la Fiscalía señalando la falta de apego a la norma por parte del imputado.