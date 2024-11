Un jugador de Argentinos Juniors rompió en llanto en pleno partido y generó preocupación

Por la muerte de su hermana, Kevin publicó una desgarradora carta en su cuenta de Instagram. “Estoy acá, no sé cómo, pero estoy, mi negra. No caigo todavía con lo que pasó. Estoy destruido y quería que estos recuerdos queden conmigo siempre, mami. Qué locurita que sos, mi amor, no sé cómo voy a seguir sin vos. Me dejaste un vacío enorme, pero quiero que me cuides siempre, Kiara hermosa. Con lágrimas en los ojos, mi amor, te digo que toda mi vida vas a ser vos y te voy a recordar siempre pesadita hermosa. Cuídame siempre mi Kiarita”.