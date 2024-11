Dólar o plazo fijo: qué aconsejan los expertos de finanzas a los ahorristas argentinos

"La clave está en diversificar siempre, por lo cual, en mi opinión, no hay que ir 100% a una operación de tasa fija como es el plazo fijo o a la compra de dólar MEP. De no pasar nada raro, estaríamos llegando a fin de año con esta tendencia del dólar a la baja, pero la expectativa para ese mes con la quita del impuesto País es grande. Por lo cual, no descartaría estar parado en dólar para esa época para ver qué sucede", dijo Andrés Salinas, economista e Investigador de la Universidad de La Matanza.