Chile: acusan a Gabriel Boric por acoso sexual

El contenido de los correos muestra un patrón de insistencia y obsesión por parte de la denunciante, quien llegó a expresarle su amor incondicional, pedirle vivir juntos y, al no recibir respuesta, comenzó a enviar mensajes agresivos e incluso amenazas. La defensa sostiene que estos mensajes constituyen una forma de acoso hacia Boric, quien no mantuvo comunicación con esta persona después de 2014. El caso se encuentra bajo investigación reservada por la Fiscalía, y el abogado de Boric asegura que no existen pruebas que sustenten la acusación de acoso sexual.