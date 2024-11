Cartas de lectores: Ballet contemporáneo

Qué reconfortado que me sentí el 23/11 al retornar al teatro San Martín y verlo repleto de público como en las mejores épocas para asistir a la presentación del cierre de temporada, interpretando “Precaria Muerte”, creación y dirección de la maestra Roxana Grinstein, y “Bolero”, de la maestra Patricia Sabbag; para ellas y los integrantes del ballet y el personal técnico del teatro, mi agradecimiento por el bello espectáculo que se vio coronado con el efusivo y merecido aplauso de pie del público. Lo que me hace abrigar la esperanza de un promisorio comienzo de la temporada cultural en el 2025. Como ya lo expresé en otras oportunidades, siempre he sido y seguiré siendo optimista, y como consecuencia de ello mi permanente uso de la palabra escrita para opinar, creo y celebro que mis opiniones, que gentilmente publica LA GACETA, llegaron a las autoridades de la provincia y a la conducción del Ente Cultural que los llevó a reflexionar, para devolvernos a los tucumanos lo que nos merecemos. La Educación, la Cultura y el Arte son la base del progreso de los pueblos.