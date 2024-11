Desafíos y perspectivas en la educación

Volman contó que desde 1997 hasta 2019 las pruebas de tercer grado con la métrica de la Unesco empeoraron en Argentina. “Nuestro país pasó del segundo puesto al décimo, lo que es una demostración de los bajos niveles de aprendizaje que hoy tiene la matrícula en el país. El 46% de los chicos no entienden lo que leen”, señaló. Y no se trata de un problema relacionado con la condición social. En este sentido, la IA puede ser tanto aliada como amenaza, advierten los especialistas. Si no se gestiona adecuadamente, podría agudizar desigualdades ya existentes, dejando atrás a quienes no cuentan con las condiciones mínimas para acceder y aprovechar estas herramientas.