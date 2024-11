Cartas de lectores: La Condena a Cristina Fernández

En el expediente judicial de la Causa Vialidad, que reconozco no haber leído en su totalidad, surgen las evidencias de la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner; así lo han reconocido seis jueces y dos fiscales. Las afirmaciones en contrario, que el lector Antonio Liberti (24/11) menciona son las interpretaciones de los abogados de la defensa y del Dr. Leandro Stilman, a quien no le niego méritos, pero una parte importante de su currículo es la de ser asesor de la municipalidad de Morón, a cargo del partido justicialista. Sin dudas que la opinión del mencionado abogado tiene que ser amigable con el poder peronista, de lo contrario no podría conservar el cargo en el municipio. No soy abogado, debo basarme en las opiniones de los demás, y en ese sentido, he valorado más la de los seis jueces que la de los abogados de la defensa y del Dr. Stilman, todos muy prestigiosos, pero sospecho que opinan a favor de quien les paga. La intervención de la UIF (unidad de investigación financiera) ha sido durante la presidencia del trío peronista (Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa), quienes, con tal de conseguir impunidad, intentaron aumentar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, ¡hasta 24 miembros! e incluso iniciaron juicio político a los jueces supremos. Coincidirá conmigo el lector Liberti, que tengo derecho a dudar. Sus argumentos sobre la supuesta inocencia de la ex presidenta eran propios de la militancia rentada; no fue mi intención aludirlo, tenga en cuenta que el colectivo peronista, con su enorme poder, ha colonizado con militantes todos los rincones del Estado, también a la justicia: nombraron a la mayoría de los jueces y, de los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, dos son ex funcionarios peronistas.