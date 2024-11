Los jugadores de Godoy Cruz se defendieron ante las acusaciones que los vinculan a las apuestas deportivas

Godoy Cruz igualó 0-0 con Vélez en Mendoza y el "Fortín" no pudo ampliar su margen de ventaja sobre Huracán, el escolta del equipo de Gustavo Quinteros. Sin embargo, el tema de post partido no estuvo relacionado con el aspecto deportivo. Varios jugadores de Godoy Cruz y también el entrenador interino, Ernesto Pedernera, se refirieron a las denuncias en su contra por, supuestamente, estar implicados en apuestas deportivas y negaron esas acusaciones. "Las barbaridades que se dijeron sobre mí, los mensajes y amenazas que recibí me parecieron totalmente injustas y me dolieron. Primero porque es falso y segundo porque siempre hice hasta lo imposible para jugar cada partido, para dar la cara", dijo Federico Rasmussen.