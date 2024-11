Cartas de lectores: Usurpación y loteo

Revestimos la condición de titulares de dominio de una pequeña finca ubicada en la localidad de Río Colorado. Esta fue usurpada en 2015 por un ex cuidador en complicidad con una sobrina. Ese mismo año Criminalística de la Policía constató tareas preparatorias de un loteo en nuestro predio. Además de dar intervención a la justicia penal y de la acción civil, se impuso de la situación de manera documentada al entonces delegado comunal. Al ver que las tareas de loteo avanzaban ilegalmente, sin que la Justicia pudiere detener esta conducta delictual no obstante una medida cautelar del fuero civil, hicimos numerosas presentaciones en la Comuna. Todo esto en conocimiento de la Secretaría de Municipios y Comunas. Recién en 2020 se intimó por la Comuna a presentar la documentación omitida, que regularizara el loteo, expresándose que no debían avanzar las obras, ni venderse lotes. Ante nuestra insistencia, en agosto de 2021 se dispuso la clausura del loteo. Sin embargo, la venta de lotes continuó y también las construcciones. En junio del cte. año hemos insistido ante el actual delegado comunal, intimándolo a que haga efectiva la clausura del loteo, y aplique las sanciones legales. Nos requirió documentación, la cual le fue provista. Ante su inacción, lo intimamos por C.D. de fechas 14/06/24 y 17/09/24. La situación sigue igual, aún más grave. Siguen vendiendo lotes y construyendo. Ante la ponderable actitud del señor gobernador de combatir -desde el área de su competencia- la ocupación ilegal de tierras, es que hacemos pública esta situación. Aportaremos pruebas en la Secretaría General de la Gobernación.