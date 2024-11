Cartas de lectores: Multas erróneas o truchas

Para renovar mi carnet de conducir, es requisito obtener un informe del Cenat con libre deuda. Y me encontré por segunda vez en este año con una multa de un vehículo en Buenos Aires, que no es ni parecido al mío. Hice mi debido descargo pero tuve que abonar una multa que no me correspondía ya que no podía esperar a que resuelva la Dirección General de Administración de Infracciones de CABA, porque estaba en fecha límite de la renovación de mi carnet. Esto es un atropello por no decir una estafa. Yo lo estoy difundiendo pero, ¿cuántas personas son víctimas de estas multas truchas? En mi caso, el vehículo infractor no coincide ni en modelo ni marca con el mío. Y eso debe pasar en todos los casos. Si hay una patente melliza, la provincia de Buenos Aires tiene la obligación de investigar ya que puede tratarse de un vehículo para delinquir.