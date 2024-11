Cartas de lectores: Seguimos mal

Los anuncios con respecto a la economía que hace el Gobierno nacional, de ser verdaderos, sin duda son un gran paso. No afirmo la falsedad de estos, aclaro; pero vale la pena decir que hay otros informes que dicen lo contrario y de los que también puedo poner en duda o no su veracidad. Se habla de altas y bajas de bonos, del tesoro nacional, del riesgo país, de las inversiones y mucho más. La realidad de la gran mayoría de los argentinos es una sola; de los que no producen ingresos en la bolsa de valores, de los que no navegan en inversiones extranjeras y de los que en los bancos solo cobran su haber mensual; y ni hablar de los que viven día a día, me refiero a que todo gira primeramente en pagar impuestos, después comer y el resto en salud. Veníamos mal y seguimos mal; también debo afirmar que van pasando muchos gobiernos y seguimos mal; esta realidad excede lo ideológico y posicional que es de lo único que hablan los que pujan por conducir esta República sin antecedentes que les garanticen nada. Algunos pidieron robar menos y ahora piden más tiempo, pero seguimos mal.