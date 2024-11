Cuidados de la vida en las redes sociales

Más allá de una simple tendencia juvenil, el FOMO se ha convertido en una auténtica epidemia digital que impacta negativamente en la salud mental y el bienestar. Las redes sociales, con su flujo constante de imágenes perfectas y experiencias aparentemente idílicas, son el caldo de cultivo ideal para este miedo. Se ve la fiesta a la que no se asistió, el viaje que no se hizo, el éxito que no se alcanzó, y una profunda sensación de insatisfacción invade. Esta comparación constante con la vida idealizada que se presenta en línea genera ansiedad, estrés y una perpetua sensación de insuficiencia, lleva a una búsqueda incesante de validación externa, sacrificando el disfrute del presente por la búsqueda ilusoria de una felicidad efímera y superficial.