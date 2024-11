Colapinto y su análisis del choque en la qualy y su desempeño en el GP de Las Vegas

Por otro lado, Colapinto reflexionó sobre sus primeras experiencias en circuitos callejeros, expresando entusiasmo por el desafío: “Me divierten mucho, no había manejado mucho en circuitos callejeros, pero me gusta mucho ir cerca de las paredes. No tanto como ayer, pero es algo que te genera adrenalina y nosotros amamos eso”. También resaltó el esfuerzo del equipo técnico, que enfrentó complicaciones adicionales antes de la carrera: “Dos horas antes de salir se rompió la bomba de aceite y tuvieron que abrir toda la caja de cambio de vuelta, sacar todo el motor. Por lo que trabajan estos pibes les tenemos que hacer una estatua”.