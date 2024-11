“Se viene la etapa dura de las reformas estructurales”, advirtió Ricardo Arriazu

El consultor dijo que “en ninguno de los otros dos periodos de estabilidad, como el plan Austral y la Convertibilidad, no se hicieron los fondos anticíclicos, ni reformas estructurales. Esperemos que esta vez las hagamos”. En cuanto al cepo cambiario, coincidió con la estrategia del gobierno de ir retirándolo en forma paulatina. “Odio el cepo, pero odio mucho más el colapso social que se produciría si se lo saca a destiempo. Con U$S 40.000 millones por importaciones no pagas que había en diciembre y U$S 11.000 millones de reservas netas negativas, si ustedes hubieran sacado el cepo y puesto la flotación, habríamos tenido hiperinflación automática”, señaló.