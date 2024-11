Interna libertaria: a Villarruel le da risa que le digan “Bichacruel”

Todo surgió como una respuesta a una usuaria de la red social X que había mencionado que ese término habría sido inventado por los militantes kirchneristas. “Es una genialidad y que a Villarruel le encanta”, aseguró la autora de la publicación, a quien la vicepresidente confesó: “Debo decir que me da mucha gracia que me llamen así”. De esta manera, la dirigente negó que el mismo le generara algún tipo de malestar, debido a que consideró que “es un sobrenombre épico, lástima que se le ocurrió a los K, pero me genera una sonrisa”. No obstante, evitó referirse a Lemoine, con quien quebró su relación desde que la diputada la acusó por no haberse pronunciado sobre el escándalo por la visita de los diputados a los genocidas presos en la cárcel de Ezeiza.