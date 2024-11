Cartas de lectores II: ¿exclusión o inclusión?

Nos alcanza con que sea el mejor de Argentina y “no del mundo”. A continuación detallo Premios Nobel de Economía otorgados según sus trabajos: 2024 “inclusión” (textual: “La creación de instituciones inclusivas ha generado riqueza mientras que las instituciones extractivas, aunque producen ganancias a corto plazo para quienes tienen el poder, no mejoran la situación general de la población”); 2019 reducción pobreza en el mundo; 2017 influencia psicológica y social en decisiones de consumo e inversión; 2015 consumo, pobreza e inversión. Por otro lado, en 2/2024 la primera Subdirectora del Fondo Monetario Internacional, en Argentina, dijo que era esencial apoyar a los segmentos vulnerables de la población y que la carga del ajuste no recayera “desproporcionadamente” sobre las familias trabajadoras. En el reciente G20 (efectuada en Río de Janeiro, Brasil) se firmó la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza a fin de revertir la calidad de vida y erradicar el hambre en el mundo para 2030 (Lula se refirió a las crecientes desigualdades sociales y económicas y enfatizó que “el hambre” no es un problema de “escasez” sino, consecuencia de decisiones políticas que perpetúan la exclusión social). Petro acaba de lanzar “Colombia Humana” para su partido en 2026. Sr. Presidente, a un año de su mandato y sin menospreciar sus objetivos y/o logros, ¿las realidades citadas sobre la pobreza, hambre, desigualdades y exclusiones a nivel mundial, no le resultan llamativas? Consulta: ¿la teoría capitalismo/liberalismo “siempre” afecta y posterga a los sectores más vulnerables (pobres, desahuciados/enfermos, chicos desnutridos, gente sin trabajo, jubilados, etcétera) y beneficia a los grandes grupos empresarios y/o “casta” a la cual, se comprometió a desterrar? ¡Espero que Dios y las “fuerzas del cielo” lo guíen e iluminen en pos de la “inclusión de todos los argentinos” en sus planes de gobierno!