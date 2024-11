Cartas de lectores I: cambio de rumbo

Muchos argentinos soñamos con el país de fines del siglo XIX y la paz roquista, como consolidación del proyecto nacional de Alberdi. Pero el kirchnerismo dio una versión sesgada de la historia, ignorando el período de mayor crecimiento económico y poblacional del país, poniendo a Roca como el “malvado” de la película, reemplazando su nombre en avenidas. El fenómeno de la corrupción y el rol de la Justicia ha sido una constante que no pudimos superar. Con el kirchnerismo, la sociedad Argentina sufrió un colapso: corrupción, inflación, pobreza, inseguridad, narcotráfico que envenenó juventudes. Está en el fondo y en la razón de la democracia, la confianza en las instituciones, el valor de la Ley, el cumplimiento de los contratos, el control de la inflación que destruye la moneda, y que el Estado debe cumplir su rol sin invadir los negocios privados. Pero los pueblos no se suicidan; hoy la sociedad se niega a perder la esperanza, aunque no es fácil que todo se resuelva rápido, después de tantos defaults, corralitos, planes económicos inicialmente exitosos, que luego se derrumbaron, o por su rigidez, o por acción de gremialistas y gerentes de la pobreza, que alentaron un clima de protesta colectiva para mantener sus privilegios. Y también encontraron eco en gente que todavía busca la salvación en la vuelta a un pasado idealizado: el de los planes sociales y el del Estado que todo lo resuelve. Pero por suerte cada vez son menos. La mayoría de los argentinos encontró en Milei y sus colaboradores, gente que pudo representar esa reacción para evitar la desintegración. Y con el empleo de la revolución digital, que supone un cambio de época. Desde los sectores de altos ingresos, como en sectores que sobreviven en villas y barrios carenciados, todos están equipados con teléfonos celulares y son receptores de las redes sociales. La conexión directa entre el Poder Ejecutivo y la ciudadanía por las redes es más potente que la radio y la televisión. El presidente que funciona con Twitter, genera una identificación directa con la ciudadanía. Pero la corrupción debe ser atacada sin demora, y ya vemos indicios alentadores con decisiones contundentes. La tarea por delante es animar conciencia ciudadana para que la corrupción sea erradicada de la cultura política y sancionada duramente por la ley, como estaría empezando a ocurrir. El costo de la Legislatura de Tucumán es una vergüenza nacional. Es la más cara del país en proporción, u$s 1,1 millón por legislador por año. El camino es difícil, pero con capacidad, que el gobierno la tiene, y con prudencia que todavía hay que consolidar, sin descuidar a los que necesitan ayuda y protección porque están desamparados, podemos lograr la Argentina grande que tuvimos hace más de un siglo..