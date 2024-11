Victoria Baratta: “Hay muchos Alberdi”

-Nunca me había preguntado por qué no era tan conocido. Había gente de mi entorno familiar y de amistad que sí lo conocía, pero gente que no. Eso me empieza a llamar la atención y noto que no tiene un feriado, viendo para atrás me pregunto el porqué de esto y si la primera Historia la escribe Mitre claro que no lo va a tener, porque se la tiene jurada hasta el último día, hasta el día en que un Alberdi muy anciano para la época vuelve a Europa y Mitre le arruina la posibilidad de ser embajador en Francia, que es lo que Alberdi quería y Roca le dio. La inquina venía desde la guerra contra Paraguay, que es una empresa mitrista a la que Alberdi se opone fuertemente. En su Historia argentina destaca como héroes a San Martín y Belgrano, después va a sumar a Sarmiento, todos miembros del panteón más conocido. Todos tienen su feriado y eso implica el conocimiento de esos personajes desde la infancia y la infancia. Así, todos los años por repetición los chicos aprenden sobre la Junta de mayo, la casa de Tucumán, San Martín, Belgrano y Sarmiento. Alberdi no aparece y entonces es lógico que no sea tan conocido.