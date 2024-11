El rayo disciplinador de Milei, que le funciona casi como si escupiera al cielo

Al mejor estilo argentino, son muchos los que hoy apoyan con razón al Presidente y hay otros que evitan hablar de los devaneos autoritarios de su gobierno quizás para no quebrar el hechizo, aunque no habría que olvidar que no querer ver las consecuencias de la orgía de gasto y manoteo del kirchnerismo, caldo en el que se cocinó la apabullante pobreza que envuelve a los argentinos, fue algo fundamental para llevarse puesto a Mauricio Macri y para su persistencia por dos décadas. Hoy, el Gobierno juega a la ruleta rusa, con Cristina arriba del ring otra vez. Si la sumisión de de muchos significa no querer ver, ojalá que la historia de ponerse la venda no se repita con esta nueva casta.