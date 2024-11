VIDEO. Recorrieron miles de kilómetros para oír a La Renga

Héctor reconoce que “el que no está en esto, no lo entiende y no lo va a entender nunca; antes era picante ir a ver a La Renga, pero ahora ya no, es para todos, jóvenes y familia. Mi hijo va de la panza y ahora tiene 10 años”. Por todos lados lleva su paraguas negro con el nombre de la banda (ya gastado) en letras blancas a modo de bandera. “El amor pasa de generación a generación, no va a morir”, dice en su paso por la plaza Independencia. “Este show es lo mejor que le puede pasar a la provincia, va a temblar Tucumán”, augura.