En Aguilares se cierra el Circuito Tucumano de Seven

La categoría “A” contará con un total de ocho equipos, divididos en dos zonas de cuatro. La zona 1 estará integrada por Universitario de Salta, Jockey, Huirapuca “B” y los “Naranjas”, el seleccionado tucumano que está preparándose para el Seven de la República, a disputarse el fin de semana del 7 de diciembre. Por su parte, la zona 2 tendrá a los dos campeones de la vigente temporada, Cardenales (campeón del Seven de Yerba Buena) y el seleccionado de Salta (ganador del Seven del Liceo), que se medirán también con Huirapuca y Tucumán Rugby.