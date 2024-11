Semana de las Artes Visuales: la noche de las galerías

Biomba

Santa Fe 240

“El arte tucumano es muy genuino, no está atado a modas o requerimientos del mercado ya que no tiene una demanda que lo condicione a eso, porque el coleccionismo es incipiente y hay más compradores esporádicos que coleccionistas atentos a la escena local. Hay mucho talento a la altura de las principales ferias del país. Nuestros artistas están siempre presentes en las más importantes premios de los salones que se realizan”, afirma Mariana Sabeh, que define a su Biomba como “una galería de arte contemporáneo, fundada bajo el compromiso de apoyar, difundir y brindar proyección a nuestros artistas”. Su espacio comenzó como una proyección de El Taller hace 25 años atrás, “con un trabajo gradual y consecuente en pos de la divulgación y comercialización”, junto a María Elvira Forenza. Para esta noche está prevista la inauguración de la muestra “Prometo no olvidarte”, de Rosalba Mirabella y Rodro Cañás (foto). “Es el universo de dos artistas en diálogo y pocas colaboraciones son tan fascinantes como la de este dúo, conformado por una talentosa dibujante y un apasionado creador de objetos que han desarrollado una sinergia única que mezcla el trazo delicado de la ilustración -con un estilo íntimo y nostálgico, de trazos suaves e interferencias sutiles- con la tangible tridimensionalidad de los objetos -desde esculturas funcionales hasta instalaciones conceptuales que juegan con la forma y el espacio y desafían la percepción tradicional del arte con materiales reciclados y técnicas innovadoras-”, adelanta.