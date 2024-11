Soja: en al región núcleo se llevan sembradas un total de 2,5 millones de hectáreas

Se tomó la precaución de elevar la cantidad de granos por metro, pero algunos lotes quedaron bastante ralos. Los productores están aumentando la densidad de siembra para compensar los problemas de germinación, pero incluso en la semilla fiscalizada los poderes germinativos están entre el 70% y el 80%. “Esperamos que no afecte la producción. Todo dependerá de lo climático. Necesitamos contar con una humedad relativamente normal en la cama de siembra”, dicen técnicos de la zona. En Cañada de Gómez, los lotes sembrados con semilla de menor vigor presentan una emergencia dispar. Técnicos y productores comentan: “La semilla no da confianza; ni siquiera la fiscalizada. Fue un problema ambiental que afectó a todos”. En Corral de Bustos explican que solo en los lotes que pudieron ser sembrados con semillas de PG superior al 85% y con tratamientos específicos de curasemillas se están viendo buenos resultados. Pero advierten que en esta semana se secaron muy rápido los primeros centímetros y “seguir sembrando, con semilla que no logre cumplir con ese nivel de PG, aumenta la incertidumbre”.