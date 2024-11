Jaldo y Ledesma destacaron la aprobación de una ley para prevenir la ludopatía

“Después, obviamente, va a ser necesario que tenga un botón de exclusión, que la persona que crea o se sienta afectada por la ludopatía pueda acceder a este botón e inmediatamente quedar excluido por seis meses, que a los seis meses, si quiere volver, va a tener que hacer un trámite, si no puede quedar de por vida. Se tiene que trabajar con las publicidades, que los chicos no sean bombardeados muchas veces en redes sociales y en su manejo diario del celular. Trabajar en la escuela. Hay muchos chicos que, se ha detectado, que en clase están apostando. Entonces, darles herramienta a los maestros. No recargarle todo porque tampoco a un maestro le podemos dar la responsabilidad de la lucha contra el online. Pero sí que desde los colegios con el bloqueo de la IP para que no puedan jugar desde la IP de los colegios, desde el Wi-Fi de los colegios. También, por supuesto, desde los organismos oficiales”, dijo.