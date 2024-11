EN VIVO Franco Colapinto se prepara para la tercera práctica libre de la Fórmula 1

21:40 hs

Yuki Tusnoda vivió un momento tenso en la previa al GP de Las Vegas

El piloto asiático tuvo problemas en el ingreso a Estados Unidos: fue llevado una sala en soledad por un agente de control, y estuvo demorado alrededor de tres horas, hasta que finalmente se le permitió el ingreso. “Por suerte me dejaron entrar después de un par de discusiones. Bueno, en realidad hubo muchas discusiones, pero sí, casi me envían de vuelta a casa. El agente me metió en una habitación y tuvimos una conversación. No me permitieron comunicarme con mi compañero o siquiera llamar a alguien”, expresó Tsunoda. “Quería llamar al equipo, o a alguien de la Fórmula 1, pero en esa sala no puedes hacer nada”, agregó.