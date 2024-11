La otra razón, además de Colapinto, por la que Argentina le presta atención a Las Vegas

Para ello, todavía no hay un lugar apto que cumpla con los estándares que exige la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). Las opciones más viables, que implicarían inversión monetaria de a millones, están vinculadas al autódromo de Buenos Aires y en ese rango de alternativas también se puede poner al autódromo de Termas de Río Hondo. La posibilidad de un circuito callejero al estilo del de Las Vegas figura, no tanto en carpeta pero sí como una especie de apéndice en el plan. Por eso, lo que transcurra hasta el sábado en Las Vegas le importa a la Argentina tanto en la pista como así también fuera de ella. Aprender de la experiencia vegasina no está demás para que el margen de error sea el menor posible en caso de construir un circuito callejero.