Cartas de lectores: La agenda social, tarea de todos

Las relaciones entre ambos fenómenos pueden ser vistas, por lo menos, desde dos diferentes ópticas. Para los neoliberales y sus respectivos gobiernos desde 1976, el progreso tecnológico y la acumulación de capital, producirían a la larga el “goteo” de recursos que beneficiaría a todos; estas teorías nunca se cumplieron y hoy parece que estallaron definitivamente. Ellos no hablan de distribución, sólo de acumulación y crecimiento, que como sabemos no es sinónimo de desarrollo. Por el contrario, la pobreza no desaparecerá espontáneamente, sino que es necesario introducir modificaciones en el sistema de toma de decisiones. Hay que sustituir los efectos regresivos y la concentración de la riqueza mediante diversas acciones de política social tanto focalizada como universal. Dichas iniciativas deben tomarse corrigiendo así 180 grados la actual tendencia económica. Como país debemos embarcarnos en esta tarea titánica del desarrollo social, que permita a mediano plazo erradicar la pobreza extrema, propiciar la inclusión y el acceso a la ciudadanía real a millones de argentinos.